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Российская военная техника пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений

Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в манёврах на полигонах полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

16 февраля, 06:54
<p>Российская военная техника пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений. Кадр видео © Минобороны РФ</p>

Российская военная техника пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений. Кадр видео © Минобороны РФ

Военная техника подразделений Южного военного округа пересекла Крымский мост по пути следования в пункт постоянной дислокации после плановых учений на полуострове. Об этом сообщает Минобороны России.

"Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок — на железнодорожные платформы на станциях погрузки", — рассказали в ведомстве.

В воинских частях техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа учений.

Генерал-лейтенант ФСБ Носов счёл очевидным возвращение военных РФ в гарнизоны после учений

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Накануне в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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