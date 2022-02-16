Российская военная техника пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений

Военная техника подразделений Южного военного округа пересекла Крымский мост по пути следования в пункт постоянной дислокации после плановых учений на полуострове. Об этом сообщает Минобороны России.

"Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок — на железнодорожные платформы на станциях погрузки", — рассказали в ведомстве.