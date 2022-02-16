Российская военная техника пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений
Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в манёврах на полигонах полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом.
Российская военная техника пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений. Кадр видео © Минобороны РФ
Военная техника подразделений Южного военного округа пересекла Крымский мост по пути следования в пункт постоянной дислокации после плановых учений на полуострове. Об этом сообщает Минобороны России.
"Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок — на железнодорожные платформы на станциях погрузки", — рассказали в ведомстве.
В воинских частях техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа учений.
Накануне в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
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