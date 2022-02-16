На киевском майдане ночью прозвучал гимн Советского Союза

В центре Киева в ночь на 16 февраля, когда, согласно заявлениям американских СМИ, Россия должна была вторгнуться на территорию Украины, зазвучал гимн Советского Союза. Этот момент попал на трансляцию агентства Reuters в YouTube.

Видео было запущено под названием "Вид на киевский майдан на фоне российско-украинского кризиса". Эфир ведётся до сих пор. На протяжении всего видео слышны и другие посторонние звуки.