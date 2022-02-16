На киевском майдане ночью прозвучал гимн Советского Союза
Эфир с видом на площадь ведётся до сих пор. На протяжении всего видео были слышны и другие посторонние звуки.
Вид на киевский майдан. Кадр из видео © YouTube / Reuters
В центре Киева в ночь на 16 февраля, когда, согласно заявлениям американских СМИ, Россия должна была вторгнуться на территорию Украины, зазвучал гимн Советского Союза. Этот момент попал на трансляцию агентства Reuters в YouTube.
Видео было запущено под названием "Вид на киевский майдан на фоне российско-украинского кризиса". Эфир ведётся до сих пор. На протяжении всего видео слышны и другие посторонние звуки.
"Россия говорит, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад заявляет, что пока не видел доказательств", — говорится в подписи к видеотрансляции.
Напомним, вчера британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где ожидалось нападение. Однако "вторжения" так и не произошло.
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