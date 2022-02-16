Вице-премьер Украины Верещук заявила, что мир переживает первую гибридную войну
По её словам, из-за информационных атак люди поддаются панике, однако в реальности ситуация отличается от данных в Интернете.
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Сейчас мир переживает первую мировую гибридную войну, а люди становятся "живыми инструментами" для информационных атак. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Такого действительно ещё не было. И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах", — отметила она в эфире телеканала "1+1".
По её словам, из-за информационных атак люди поддаются панике, однако в реальности ситуация отличается от той, что рисуют в Интернете. Например, в Донецкой и Луганской областях люди спокойно живут и работают, но этого не скажешь, если ориентироваться на данные в Сети.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны".
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