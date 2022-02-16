Вице-премьер Украины Верещук заявила, что мир переживает первую гибридную войну

Сейчас мир переживает первую мировую гибридную войну, а люди становятся "живыми инструментами" для информационных атак. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.





"Такого действительно ещё не было. И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах", — отметила она в эфире телеканала "1+1".