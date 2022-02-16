Onet: Украина теряет миллиарды и "истекает кровью" на фоне заявлений о "вторжении"

"Иностранные компании вывозят своих сотрудников, а за ними — и свои деньги. Бизнес замораживают или сворачивают. Размер потерь сложно оценить, но они будут исчисляться сотнями, а то и миллиардами долларов. В других сферах конкретные цифры уже появляются", — говорится в материале.