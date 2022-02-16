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Onet: Украина теряет миллиарды и "истекает кровью" на фоне заявлений о "вторжении"

Об этом заявил польский журналист Марчин Вырвал. По его мнению, жителей Незалежной сейчас больше всего тревожит не военная "угроза", а огромный финансовый ущерб.

16 февраля, 05:37
<p>Украинская гривна. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Украинская гривна. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Украина "истекает кровью" в финансовом плане на фоне эскалации кризиса. Такое мнение в статье для польского издания Onet высказал журналист Марчин Вырвал.

"Иностранные компании вывозят своих сотрудников, а за ними — и свои деньги. Бизнес замораживают или сворачивают. Размер потерь сложно оценить, но они будут исчисляться сотнями, а то и миллиардами долларов. В других сферах конкретные цифры уже появляются", говорится в материале.

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По мнению автора статьи, жителей Украины сейчас больше всего тревожит не военная "угроза", а огромный финансовый ущерб.

Ранее полковник СБУ Стариков раскрыл схему обогащения США на мифе о вторжении на Украину.

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В последние месяцы западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. А британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Однако нападения так и не произошло. А The Sun отредактировала свою статью.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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