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Svenska Dagbladet: Армия России достигла максимальной боеготовности за десятилетия

По словам экспертов, на сегодняшний день РФ обладает в высшей степени функциональными вооружёнными силами, которые способны проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ.

16 февраля, 05:28
<p>Боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня "Ураган". Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня "Ураган". Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Россия создала самые мощные в Европе вооружённые силы. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на опрошенных им экспертов.

"Сейчас она [Россия] в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала", — говорится в статье.

Бывший американский разведчик Риттер предрёк разгром США в случае войны с РФ

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По словам экспертов, на сегодняшний день Россия обладает в высшей степени функциональной армией, которая способна проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Также специалисты отметили, что РФ строит не только авианосцы, но и вооружения следующего поколения — сверхзвуковое и противоспутниковое оружие. Кроме того, эксперты указали на начало сотрудничества России и Китая в военной сфере. США же, по мнению аналитиков, долгое время не уделяли должного внимания обновлению своей инфраструктуры.

Российскую систему предупреждения о ракетном нападении полностью обновят до 2030 года

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Ранее газета South China Morning Post предрекла поражение США в гонке вооружений с Россией и Китаем.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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