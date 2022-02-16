Svenska Dagbladet: Армия России достигла максимальной боеготовности за десятилетия

"Сейчас она [Россия] в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала", — говорится в статье.

По словам экспертов, на сегодняшний день Россия обладает в высшей степени функциональной армией, которая способна проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Также специалисты отметили, что РФ строит не только авианосцы, но и вооружения следующего поколения — сверхзвуковое и противоспутниковое оружие. Кроме того, эксперты указали на начало сотрудничества России и Китая в военной сфере. США же, по мнению аналитиков, долгое время не уделяли должного внимания обновлению своей инфраструктуры.