Соседи — о москвичке, выбросившей сына из окна после домашних родов: Ни с кем не общается
Женщина родила вечером 14 февраля в одной из квартир многоэтажки на Ставропольской улице. После этого завернула новорождённого в полиэтиленовый пакет и выкинула с балкона четвёртого этажа.
Фото на обложке © Прокуратура Москвы
Семья, в которой мать выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа после домашних родов, является неблагополучной. Об этом рассказали соседи. По их словам, женщина приехала в столицу из другого города.
"Семья неблагополучная. Эта женщина — приезжая. Отзывы о ней были не очень хорошие, можно сказать, что плохие", — рассказала телеканалу "360" одна из жительниц дома, где всё произошло.
Ещё одна соседка рассказала, что живёт в пятиэтажке уже более 30 лет и знает всех жильцов. Исключением стала как раз семья новорождённого.
"С ними никто не общается, и они ни с кем не общаются. Неадекватность какая-то. Мы все друг друга знаем, а этих — нет", — отметила женщина.
Напомним, 14 февраля москвичка после домашних родов выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа. Новорождённый мальчик и женщина были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.
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