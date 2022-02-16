Соседи — о москвичке, выбросившей сына из окна после домашних родов: Ни с кем не общается

Семья, в которой мать выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа после домашних родов, является неблагополучной. Об этом рассказали соседи. По их словам, женщина приехала в столицу из другого города.

"Семья неблагополучная. Эта женщина — приезжая. Отзывы о ней были не очень хорошие, можно сказать, что плохие", — рассказала телеканалу "360" одна из жительниц дома, где всё произошло.

Ещё одна соседка рассказала, что живёт в пятиэтажке уже более 30 лет и знает всех жильцов. Исключением стала как раз семья новорождённого.