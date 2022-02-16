В Москве нашли истощённых младенцев-близнецов
Дети в тяжёлом состоянии доставлены в одну из столичных больниц.
В жилом доме на улице Плеханова в Москве ночью нашли двух истощённых младенцев. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжёлое.
"Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжёлом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — рассказали в прокуратуре.
Сейчас надзорное ведомство проводит проверку, которая даст оценку действиям родителей. Выяснилось, что мать и отец близнецов ранее лишались родительских прав в отношении других детей.
А ранее, 14 февраля, москвичка после домашних родов выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа. Новорождённый мальчик и женщина были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело. Соседи называют семью неблагополучной. По их словам, женщина приехала в столицу из другого города.
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