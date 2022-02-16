НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Москве нашли истощённых младенцев-близнецов

Дети в тяжёлом состоянии доставлены в одну из столичных больниц.

16 февраля, 06:28

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

В жилом доме на улице Плеханова в Москве ночью нашли двух истощённых младенцев. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжёлое.

"Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжёлом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — рассказали в прокуратуре.

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку, которая даст оценку действиям родителей. Выяснилось, что мать и отец близнецов ранее лишались родительских прав в отношении других детей.

Жительница Тольятти завела в однокомнатной квартире более сотни бездомных собак

Жительница Тольятти завела в однокомнатной квартире более сотни бездомных собак

А ранее, 14 февраля, москвичка после домашних родов выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа. Новорождённый мальчик и женщина были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело. Соседи называют семью неблагополучной. По их словам, женщина приехала в столицу из другого города.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1