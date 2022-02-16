В Москве нашли истощённых младенцев-близнецов

В жилом доме на улице Плеханова в Москве ночью нашли двух истощённых младенцев. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжёлое.

"Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжёлом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — рассказали в прокуратуре.

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Квартира, где нашли младенцев. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы