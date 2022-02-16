Президент Бразилии Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший с визитом в Россию, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. В Александровском саду в Москве президент прошёл мимо строя почётного караула и возложил к мемориалу венок, украшенный лентами в цветах бразильского флага.

После этого была объявлена минута молчания, а затем оркестр сыграл гимн Бразилии. Сегодня Болсонару проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Бразильский лидер планирует пробыть в Москве до 17 февраля.