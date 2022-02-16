Президент Бразилии Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Сегодня политик проведёт переговоры с лидером России Владимиром Путиным, после чего встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший с визитом в Россию, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. В Александровском саду в Москве президент прошёл мимо строя почётного караула и возложил к мемориалу венок, украшенный лентами в цветах бразильского флага.
После этого была объявлена минута молчания, а затем оркестр сыграл гимн Бразилии. Сегодня Болсонару проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а после встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Бразильский лидер планирует пробыть в Москве до 17 февраля.
Ранее издание Folha de Sao Paulo сообщало, что США добивались отмены визита президента Бразилии в Россию и оказывали на него давление на фоне напряжённости вокруг Украины. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту публикацию, назвал действия Вашингтона безобразным фактом. Он подчеркнул, что если Болсонару выполнит требование американцев и отменит поездку, то его позиции не усилятся ни в мире, ни внутри его страны.
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