Центробанк осенью начнёт второй этап тестирования цифрового рубля

Уже осенью этого года планируется начать второй этап тестирования платформы цифрового рубля, в частности будет проверяться возможность проведения операций по оплате товаров и услуг, осуществления платежей за госуслуги и реализации смарт-контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

В данный момент идёт первый этап, специалисты тестируют выпуск цифрового рубля, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам. Также планируется проверить работу платформы не только с кредитными организациями, но и с компаниями, которые являются финансовыми посредниками.

"Мы получили десять дополнительных заявок от банков и других участников рынка. Нам важно протестировать операции с цифровым рублём не только с банками, но и с компаниями, которые либо уже являются финансовыми посредниками, либо планируют ими стать в перспективе", — сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.