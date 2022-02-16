"Я их кормила": Родители найденных в Москве истощённых младенцев-близнецов попытались оправдаться

Родители найденных в Москве истощённых младенцев-близнецов утверждают, что кормили детей. Видео © Прокуратура Москвы

Родителей восьмимесячных братьев-близнецов, которых нашли в квартире на улице Плеханова в Москве в истощённом состоянии и доставили в больницу, опросил сотрудник Перовской межрайонной прокуратуры. В ходе общения они попытались оправдаться.

"Я их кормила. Как вам доказать, что я детей кормила?! Когда Вовочка заболел, он у меня, кроме сока, ничего не пил", — говорит мать на вопрос: "Почему вы детей не кормили?"

Также, по словам женщины, у одного из малышей врождённый порок сердца. В деле предстоит разбираться следователям. Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание".