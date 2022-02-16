"Я их кормила": Родители найденных в Москве истощённых младенцев-близнецов попытались оправдаться
Мать утверждает, что кормила детей. Также, по словам женщины, у одного из малышей врождённый порок сердца.
Скриншот видео © Прокуратура Москвы
Родители найденных в Москве истощённых младенцев-близнецов утверждают, что кормили детей. Видео © Прокуратура Москвы
Родителей восьмимесячных братьев-близнецов, которых нашли в квартире на улице Плеханова в Москве в истощённом состоянии и доставили в больницу, опросил сотрудник Перовской межрайонной прокуратуры. В ходе общения они попытались оправдаться.
"Я их кормила. Как вам доказать, что я детей кормила?! Когда Вовочка заболел, он у меня, кроме сока, ничего не пил", — говорит мать на вопрос: "Почему вы детей не кормили?"
Также, по словам женщины, у одного из малышей врождённый порок сердца. В деле предстоит разбираться следователям. Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание".
Ранее стало известно, что мать и отец близнецов ранее лишались родительских прав в отношении других детей. При этом сами малыши находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
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