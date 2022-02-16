51-летняя Наргиз в четвёртый раз вышла замуж

51-летняя певица Наргиз Закирова вышла замуж в четвёртый раз. Избранником певицы стал техник из её команды Антон Ловягин, который младшее её на 12 лет. Об этом сообщает kp.ru.

Певица рассказала, что познакомилась с мужем восемь лет назад, когда он пришёл устраиваться техником в её команду. С тех пор пара не расставалась.

Торжество прошло во Франции на Жёлтой мельнице — творческой лаборатории клоуна Вячеслава Полунина. Наргиз рассказывает, что для неё это был "замечательный эксперимент".