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51-летняя Наргиз в четвёртый раз вышла замуж

Торжество прошло во Франции на Жёлтой мельнице клоуна Вячеслава Полунина.

16 февраля, 08:55
<p>Певица Наргиз Закирова. Фото © ТАСС / Анна Салынская</p>

Певица Наргиз Закирова. Фото © ТАСС / Анна Салынская

51-летняя певица Наргиз Закирова вышла замуж в четвёртый раз. Избранником певицы стал техник из её команды Антон Ловягин, который младшее её на 12 лет. Об этом сообщает kp.ru.

Певица рассказала, что познакомилась с мужем восемь лет назад, когда он пришёл устраиваться техником в её команду. С тех пор пара не расставалась.

Торжество прошло во Франции на Жёлтой мельнице — творческой лаборатории клоуна Вячеслава Полунина. Наргиз рассказывает, что для неё это был "замечательный эксперимент".

О возможном четвёртом браке певица упоминала полтора года назад в одном из интервью. Тогда она рассказала о том, что её избранник сделал ей предложение руки и сердца.

Наргиз рассказала, как содержала мужа и его любовницу с ребёнком

Наргиз рассказала, как содержала мужа и его любовницу с ребёнком

Напомним, Наргиз уже была замужем трижды, от этих браков у неё трое взрослых детей. О разводе с третьим мужем, американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году. Тогда певице поступали угрозы от бывшего мужа. Проекту Лайфа "Изнанка. Женщины" она рассказывала, как содержала мужа и его любовницу с ребёнком.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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