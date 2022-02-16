51-летняя Наргиз в четвёртый раз вышла замуж
Торжество прошло во Франции на Жёлтой мельнице клоуна Вячеслава Полунина.
Певица Наргиз Закирова. Фото © ТАСС / Анна Салынская
51-летняя певица Наргиз Закирова вышла замуж в четвёртый раз. Избранником певицы стал техник из её команды Антон Ловягин, который младшее её на 12 лет. Об этом сообщает kp.ru.
Певица рассказала, что познакомилась с мужем восемь лет назад, когда он пришёл устраиваться техником в её команду. С тех пор пара не расставалась.
Торжество прошло во Франции на Жёлтой мельнице — творческой лаборатории клоуна Вячеслава Полунина. Наргиз рассказывает, что для неё это был "замечательный эксперимент".
О возможном четвёртом браке певица упоминала полтора года назад в одном из интервью. Тогда она рассказала о том, что её избранник сделал ей предложение руки и сердца.
Напомним, Наргиз уже была замужем трижды, от этих браков у неё трое взрослых детей. О разводе с третьим мужем, американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году. Тогда певице поступали угрозы от бывшего мужа. Проекту Лайфа "Изнанка. Женщины" она рассказывала, как содержала мужа и его любовницу с ребёнком.
Комментариев: 0