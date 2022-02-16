Не побоялся системы: Украинский фристайлист тепло поздравил россиянина Бурова после бронзы на Олимпиаде-2022

После подведения итогов, спортсмены сумели пообщаться друг с другом, а Буров даже приобнял своего давнего знакомого. Стоит отметить, что четыре года назад на играх в Пхёнчхане спортсмены также тепло общались между собой, однако в Незалежной тогда раскритиковали поведение Абраменко.