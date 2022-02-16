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Не побоялся системы: Украинский фристайлист тепло поздравил россиянина Бурова после бронзы на Олимпиаде-2022

Четыре года назад в Пхёнчхане спортсмены также тепло общались друг с другом, однако в Незалежной были такому явно не рады.

16 февраля, 13:10
<p>Максим Буров (слева) и Александр Абраменко (справа). Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Максим Буров (слева) и Александр Абраменко (справа). Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Украинский фристайлист Александр Абраменко и россиянин Илья Буров тепло поприветствовали друг друга после завершения соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине.

После подведения итогов, спортсмены сумели пообщаться друг с другом, а Буров даже приобнял своего давнего знакомого. Стоит отметить, что четыре года назад на играх в Пхёнчхане спортсмены также тепло общались между собой, однако в Незалежной тогда раскритиковали поведение Абраменко.

Напомним, что в финале соревнований по лыжной акробатике россиянин Илья Буров занял третье место, а украинец Александр Абраменко — второе.

В Киеве осудили объятия украинского и русского спортсменов на Олимпиаде

В Киеве осудили объятия украинского и русского спортсменов на Олимпиаде

Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России. Так, фигурист Иван Шмуратко решил придерживаться этого правила в столице Поднебесной и общался с журналистами из РФ на английском языке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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