Не побоялся системы: Украинский фристайлист тепло поздравил россиянина Бурова после бронзы на Олимпиаде-2022
Четыре года назад в Пхёнчхане спортсмены также тепло общались друг с другом, однако в Незалежной были такому явно не рады.
Максим Буров (слева) и Александр Абраменко (справа). Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Украинский фристайлист Александр Абраменко и россиянин Илья Буров тепло поприветствовали друг друга после завершения соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине.
После подведения итогов, спортсмены сумели пообщаться друг с другом, а Буров даже приобнял своего давнего знакомого. Стоит отметить, что четыре года назад на играх в Пхёнчхане спортсмены также тепло общались между собой, однако в Незалежной тогда раскритиковали поведение Абраменко.
Напомним, что в финале соревнований по лыжной акробатике россиянин Илья Буров занял третье место, а украинец Александр Абраменко — второе.
Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России. Так, фигурист Иван Шмуратко решил придерживаться этого правила в столице Поднебесной и общался с журналистами из РФ на английском языке.
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