Фантастика: Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине

За свой прыжок он набрал 114,93 балла, что стало третьим результатом в главном финале. Победителем стал местный спортсмен Ци Гуанпу, набравший за свой прыжок 129 баллов. Серебро завоевал украинец Александр Абраменко.

Короли: Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на Олимпиаде

Для России это четвёртая медаль сегодняшнего дня и 24-я с момента начала Олимпийских игр. В копилке нашей команды 4 золотые медали, 8 серебряных и 12 бронзовых.