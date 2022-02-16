Фантастика: Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине
Победу одержал представитель Китая, а второе место занял украинский спортсмен.
Фото на обложке © Getty Images / Cameron Spencer
Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в лыжной акробатике.
За свой прыжок он набрал 114,93 балла, что стало третьим результатом в главном финале. Победителем стал местный спортсмен Ци Гуанпу, набравший за свой прыжок 129 баллов. Серебро завоевал украинец Александр Абраменко.
Для России это четвёртая медаль сегодняшнего дня и 24-я с момента начала Олимпийских игр. В копилке нашей команды 4 золотые медали, 8 серебряных и 12 бронзовых.
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