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Короли: Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на Олимпиаде

В Пекине наша сборная уже завоевала по три награды каждого достоинства за две гонки до окончания программы соревнований.

16 февраля, 11:01

Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Фото на обложке © Tim Clayton / Corbi

Сборная России по лыжным гонкам установила новый рекорд по количеству медалей, завоёванных на Олимпийских играх.

В Пекине наши лыжники завоевали девять медалей (по три каждого достоинства). До этого лучшее достижение нашей команды было установлено на Играх в Нагано 1998 года и Пхёнчхане 2018-го — по восемь медалей. Отметим, что в Пекине лыжники проведут ещё две гонки.

Невероятная медаль: Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Невероятная медаль: Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Сегодня российские лыжники завоевали две бронзовые медали. Сначала Юлия Ступак и Наталья Непряева стали третьими в командном спринте, а затем Александр Большунов и Александр Терентьев повторили их достижение в аналогичной дисциплине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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