Короли: Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на Олимпиаде
В Пекине наша сборная уже завоевала по три награды каждого достоинства за две гонки до окончания программы соревнований.
Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Фото на обложке © Tim Clayton / Corbi
Сборная России по лыжным гонкам установила новый рекорд по количеству медалей, завоёванных на Олимпийских играх.
В Пекине наши лыжники завоевали девять медалей (по три каждого достоинства). До этого лучшее достижение нашей команды было установлено на Играх в Нагано 1998 года и Пхёнчхане 2018-го — по восемь медалей. Отметим, что в Пекине лыжники проведут ещё две гонки.
Сегодня российские лыжники завоевали две бронзовые медали. Сначала Юлия Ступак и Наталья Непряева стали третьими в командном спринте, а затем Александр Большунов и Александр Терентьев повторили их достижение в аналогичной дисциплине.
Комментариев: 0