Короли: Сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на Олимпиаде

В Пекине наши лыжники завоевали девять медалей (по три каждого достоинства). До этого лучшее достижение нашей команды было установлено на Играх в Нагано 1998 года и Пхёнчхане 2018-го — по восемь медалей. Отметим, что в Пекине лыжники проведут ещё две гонки.