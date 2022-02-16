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Невероятная медаль: Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Наши спортсменки всю гонку шли немного позади лидеров и на последнем этапе сумели включиться в борьбу за победу.

16 февраля, 09:38

Юлия Ступак. Фото на обложке © ТАСС / Красильников Станислав

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Ключевым стал последний этап, на котором Непряева сначала догнала убежавших соперниц из Финляндии и Германии, а затем начала пытаться убегать в отрыв, однако сделать это не удалось. Победу одержала сборная Германии, Швеция стала второй.

Лыжницы Непряева и Ступак с лучшим временем вышли в финал командного спринта на Олимпиаде

Лыжницы Непряева и Ступак с лучшим временем вышли в финал командного спринта на Олимпиаде

Для России эта бронза стала десятой на Играх, а всего в копилке нашей команды 22 медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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