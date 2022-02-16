Невероятная медаль: Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде
Наши спортсменки всю гонку шли немного позади лидеров и на последнем этапе сумели включиться в борьбу за победу.
Юлия Ступак. Фото на обложке © ТАСС / Красильников Станислав
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.
Ключевым стал последний этап, на котором Непряева сначала догнала убежавших соперниц из Финляндии и Германии, а затем начала пытаться убегать в отрыв, однако сделать это не удалось. Победу одержала сборная Германии, Швеция стала второй.
Для России эта бронза стала десятой на Играх, а всего в копилке нашей команды 22 медали.
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