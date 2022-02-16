Невероятная медаль: Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Ключевым стал последний этап, на котором Непряева сначала догнала убежавших соперниц из Финляндии и Германии, а затем начала пытаться убегать в отрыв, однако сделать это не удалось. Победу одержала сборная Германии, Швеция стала второй.