НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Бронзовый день: Лыжники Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде

На предпоследнем этапе наша команда ушла в отрыв вместе с финнами и норвежцами.

16 февраля, 10:05

Александр Большунов. Фото на обложке © ТАСС / Красильников Станислав

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

Ключевым стал предпоследний этап, на котором три сборные — Финляндии, Норвегии и России — ушли в отрыв от соперников, определив тройку сильнейших. Судьба медалей решалась на финишном этапе, где наш Александр Терентьев не смог бороться на равных с Йоханесом Клебо, который принёс золото Норвегии, и финном Мяки, ставшим вторым.

Невероятная медаль: Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Невероятная медаль: Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Ранее в аналогичной дисциплине у женщин наши Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу, уступив лишь сборным Германии и Швеции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1