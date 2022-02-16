Бронзовый день: Лыжники Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде

Ключевым стал предпоследний этап, на котором три сборные — Финляндии, Норвегии и России — ушли в отрыв от соперников, определив тройку сильнейших. Судьба медалей решалась на финишном этапе, где наш Александр Терентьев не смог бороться на равных с Йоханесом Клебо, который принёс золото Норвегии, и финном Мяки, ставшим вторым.