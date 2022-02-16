Бронзовый день: Лыжники Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде
На предпоследнем этапе наша команда ушла в отрыв вместе с финнами и норвежцами.
Александр Большунов. Фото на обложке © ТАСС / Красильников Станислав
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.
Ключевым стал предпоследний этап, на котором три сборные — Финляндии, Норвегии и России — ушли в отрыв от соперников, определив тройку сильнейших. Судьба медалей решалась на финишном этапе, где наш Александр Терентьев не смог бороться на равных с Йоханесом Клебо, который принёс золото Норвегии, и финном Мяки, ставшим вторым.
Ранее в аналогичной дисциплине у женщин наши Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу, уступив лишь сборным Германии и Швеции.
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