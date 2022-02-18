В ДНР сообщили о перекрытии трассы между Горловкой и Донецком из-за обстрелов Киева
Кроме того, из-за утренней атаки ВСУ была повреждена подстанция возле посёлка Верхнеторецкое. Жителей населённых пунктов просят уйти от окон, набрать воду и зарядить средства связи.
Передовые позиции Народной милиции ДНР. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Из-за обстрелов с украинской стороны перекрыто движение транспорта на трассе между Горловкой и Донецком. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
"В связи с обстрелом района посёлков Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка — Донецк", — написал он в телеграм-канале.
Мэр просит население скорректировать свои маршруты движения. Кроме того, из-за утреннего обстрела была повреждена подстанция возле посёлка Верхнеторецкое. Глава администрации обратился к жителям Красного Партизана и Пантелеймоновки с просьбой уйти от окон, зарядить средства связи и набрать воду.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.