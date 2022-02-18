В ДНР сообщили о перекрытии трассы между Горловкой и Донецком из-за обстрелов Киева

Из-за обстрелов с украинской стороны перекрыто движение транспорта на трассе между Горловкой и Донецком. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

"В связи с обстрелом района посёлков Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка — Донецк", — написал он в телеграм-канале.