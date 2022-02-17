Украинские силовики обстреляли из миномёта окраины Донецка
При этом в регионе с июля 2020 года действует соглашение об усилении режима прекращения огня, предусматривающее запрет на обстрелы.
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Украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе, сообщил журналистам представитель самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.
"В 9:50 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка Мандрыкино. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", — уточнил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.