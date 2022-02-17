Психолог Гладышева рассказала, от каких эмоций человек набирает вес

Нередко причиной лишнего веса становятся эмоции. Как они влияют на организм и что необходимо делать в таких случаях, "Вечерней Москве" рассказала психолог Марина Гладышева.

"Если мы вспомним пирамиду потребностей по Маслоу, то там нижний уровень — физиологические потребности и безопасность. Любой стресс ввергает человека в состояние небезопасности. Когда человек голодный, ему не до театра и даже не до любви. Как только начинается стресс, человек сразу стремится закрыть самое основное, что его пугает", — объяснила психолог и привела в пример начало пандемии, когда люди стали массово скупать продукты.

Эксперт отметила, что любые эмоции могут привести к набору килограммов, одинаково способствует этому и постоянное недовольство жизнью.

"Недовольство жизнью — часто встречающаяся картина, особенно у женщин более старшего возраста, у которых, может быть, не всё сложилось, как хотелось бы, и они считают, что им жизнь не очень интересна. И тогда этот вкус жизни закрывается едой, особенно десертами", — рассказала Гладышева.

Однако можно поправиться даже от положительных эмоций: кто-то худеет от горя, кто-то — набирает вес, а кто-то заедает радость. Причины могут идти и из детства, например, если человек в детстве нуждался в еде, а став родителем, заставляет своё чадо доедать, даже если не хочется.

Гладышева заключила, что, если у человека на эмоциональном уровне есть сильная тяга к приёму пищи, желательно обращаться к психологу. Если же причина избыточного веса неизвестна, стоит обратиться к врачу-диетологу или эндокринологу, а также сдать анализы. Также можно посетить нутрициолога, который поможет наладить питание.