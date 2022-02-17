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17 февраля, 09:01

В ОКР выразили несогласие из-за "предварительного" результата Камилы Валиевой на Олимпиаде

Ранее в МОК заявили, что результат нашей фигуристки, а также итоги командного турнира будут приняты "под звёздочкой".

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что в ОКР не согласны с "предварительными" результатами Камилы Валиевой в турнире одиночниц, а также в командном турнире Олимпиады в Пекине.

"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займёт призовое место) будут считаться "предварительными" и в отношении них будет проставлен некий знак в виде звёздочки. Мы с этим категорически не согласны", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Он также заявил, что комитет уже направил в ISU соответствующее письмо, в котором аргументировано изложил позицию, что результаты командного турнира фигуристов не могут быть пересмотрены вне зависимости от итогов расследования "допингового дела" Камилы Валиевой.

"Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", — заявил Поздняков.

ISU посчитает предварительным рекорд Камилы Валиевой, если она установит его на Олимпиаде

ISU посчитает предварительным рекорд Камилы Валиевой, если она установит его на Олимпиаде

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Это касается как одиночного турнира, так и командных соревнований.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Шамиль Гаджиев

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