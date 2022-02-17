В ОКР выразили несогласие из-за "предварительного" результата Камилы Валиевой на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что в ОКР не согласны с "предварительными" результатами Камилы Валиевой в турнире одиночниц, а также в командном турнире Олимпиады в Пекине.

"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займёт призовое место) будут считаться "предварительными" и в отношении них будет проставлен некий знак в виде звёздочки. Мы с этим категорически не согласны", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Он также заявил, что комитет уже направил в ISU соответствующее письмо, в котором аргументировано изложил позицию, что результаты командного турнира фигуристов не могут быть пересмотрены вне зависимости от итогов расследования "допингового дела" Камилы Валиевой.

"Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", — заявил Поздняков.