В ОКР выразили несогласие из-за "предварительного" результата Камилы Валиевой на Олимпиаде
Ранее в МОК заявили, что результат нашей фигуристки, а также итоги командного турнира будут приняты "под звёздочкой".
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что в ОКР не согласны с "предварительными" результатами Камилы Валиевой в турнире одиночниц, а также в командном турнире Олимпиады в Пекине.
"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займёт призовое место) будут считаться "предварительными" и в отношении них будет проставлен некий знак в виде звёздочки. Мы с этим категорически не согласны", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
Он также заявил, что комитет уже направил в ISU соответствующее письмо, в котором аргументировано изложил позицию, что результаты командного турнира фигуристов не могут быть пересмотрены вне зависимости от итогов расследования "допингового дела" Камилы Валиевой.
"Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", — заявил Поздняков.
Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Это касается как одиночного турнира, так и командных соревнований.
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