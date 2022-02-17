ISU посчитает предварительным рекорд Камилы Валиевой, если она установит его на Олимпиаде
После короткой программы 15-летняя спортсменка находится на первом месте, имея в активе немногим более 82 баллов.
Международный союз конькобежцев (ISU) будет считать предварительным мировой рекорд Камилы Валиевой, если она установит его на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В случае мирового рекорда Валиевой её достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд всё-таки будет", — сообщил собеседник агентства.
Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине также будут считаться предварительными.
Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.
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