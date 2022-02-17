ISU посчитает предварительным рекорд Камилы Валиевой, если она установит его на Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) будет считать предварительным мировой рекорд Камилы Валиевой, если она установит его на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В случае мирового рекорда Валиевой её достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд всё-таки будет", — сообщил собеседник агентства.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине также будут считаться предварительными.