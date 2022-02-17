Камила Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу ОИ, Трусова — пять
По итогам первого дня личного турнира в лидерах две наши спортсменки, ещё одна занимает четвёртое место.
Российская фигуристка Камила Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу Олимпиады в Пекине. Информация об этом опубликована на официальном сайте соревнований.
В частности, она планирует сделать четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом. Её партнёрша по команде Александра Трусова заявила сразу пять четверных прыжков, Анна Щербакова — два.
Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.
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