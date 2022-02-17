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17 февраля, 09:03

Камила Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу ОИ, Трусова — пять

По итогам первого дня личного турнира в лидерах две наши спортсменки, ещё одна занимает четвёртое место.

Российская фигуристка Камила Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу Олимпиады в Пекине. Информация об этом опубликована на официальном сайте соревнований.

В частности, она планирует сделать четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом. Её партнёрша по команде Александра Трусова заявила сразу пять четверных прыжков, Анна Щербакова — два.

"Она была великолепной": Американский журналист восхитился Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине

"Она была великолепной": Американский журналист восхитился Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.

© CG via Getty Images / Liu Lu

Шамиль Гаджиев

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