Камила Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу ОИ, Трусова — пять

Российская фигуристка Камила Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу Олимпиады в Пекине. Информация об этом опубликована на официальном сайте соревнований.

В частности, она планирует сделать четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом. Её партнёрша по команде Александра Трусова заявила сразу пять четверных прыжков, Анна Щербакова — два.