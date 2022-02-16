"Она была великолепной": Американский журналист восхитился Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине

"Мы можем лишь догадываться, что же произошло на самом деле. Но на деле она оказалась под таким давлением, которое не испытывала никогда прежде. А ей всего 15 лет! Я не видел Камилу Валиеву наяву до момента Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на неё вживую — это совершенно другой уровень наслаждения. И даже сейчас, при неудаче в самом начале программы, она была великолепной", — заявил Фаттерман.