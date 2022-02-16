"Она была великолепной": Американский журналист восхитился Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Ранее она сумела выиграть короткую программу личного турнира, набрав более 82 баллов за прокат.
Обложка © ТАСС / Andrew Milligan
Американский журналист канала CBS Стив Фаттерман в беседе с РИА "Новости" рассказал о своих эмоциях от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.
"Мы можем лишь догадываться, что же произошло на самом деле. Но на деле она оказалась под таким давлением, которое не испытывала никогда прежде. А ей всего 15 лет! Я не видел Камилу Валиеву наяву до момента Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на неё вживую — это совершенно другой уровень наслаждения. И даже сейчас, при неудаче в самом начале программы, она была великолепной", — заявил Фаттерман.
Он также выразил мнение, что если Валиева выступит в свою полную силу, то никто не сможет с ней конкурировать за золото Игр.
Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.
Комментариев: 0