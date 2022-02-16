НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Она была великолепной": Американский журналист восхитился Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Ранее она сумела выиграть короткую программу личного турнира, набрав более 82 баллов за прокат.

16 февраля, 14:41

Обложка © ТАСС / Andrew Milligan

Американский журналист канала CBS Стив Фаттерман в беседе с РИА "Новости" рассказал о своих эмоциях от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

"Мы можем лишь догадываться, что же произошло на самом деле. Но на деле она оказалась под таким давлением, которое не испытывала никогда прежде. А ей всего 15 лет! Я не видел Камилу Валиеву наяву до момента Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на неё вживую — это совершенно другой уровень наслаждения. И даже сейчас, при неудаче в самом начале программы, она была великолепной", — заявил Фаттерман.

Он также выразил мнение, что если Валиева выступит в свою полную силу, то никто не сможет с ней конкурировать за золото Игр.

Камила Валиева чисто сделала все элементы на тренировке на Олимпиаде-2022

Камила Валиева чисто сделала все элементы на тренировке на Олимпиаде-2022

Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1