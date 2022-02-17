НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 09:03

Рогозин призвал Европу запускать пилотируемые "Союзы" из Гвианы

Такой проект поможет налогоплательщикам сохранить миллиарды евро, которые потребуются ЕС для разработки собственного космического корабля, убеждён он.

<p>Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "<a href="https://www.facebook.com/Roscosmos/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a>"</p>

Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "Роскосмос"

Стартовый комплекс российских ракет "Союз", находящийся на космодроме Куру во французской Гвиане, можно дооборудовать до пилотируемого уровня. Этот проект мог бы стать новым направлением в сотрудничестве России и Европы, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надёжнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надёжной ракетой семейства "Союз-2" с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчётом, обученным нашими специалистами, — по-моему, отличная идея", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что такой проект поможет налогоплательщикам сохранить миллиарды евро, которые потребуются Европе для разработки собственного космического корабля для пилотируемых полётов. По мнению Рогозина, благодаря доработке "Союза" европейские страны быстро смогут войти в "клуб космических держав".

На борту спутники и еда: С Байконура запущена ракета "Союз" с грузовым "Прогрессом"

На борту спутники и еда: С Байконура запущена ракета "Союз" с грузовым "Прогрессом"

Ранее Рогозин заявил, что ракеты "Союз-2" прослужат ещё 10 лет. По его мнению, через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а, наоборот, дефицит пусковых мощностей.

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1