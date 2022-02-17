Рогозин призвал Европу запускать пилотируемые "Союзы" из Гвианы

Стартовый комплекс российских ракет "Союз", находящийся на космодроме Куру во французской Гвиане, можно дооборудовать до пилотируемого уровня. Этот проект мог бы стать новым направлением в сотрудничестве России и Европы, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надёжнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надёжной ракетой семейства "Союз-2" с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчётом, обученным нашими специалистами, — по-моему, отличная идея", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что такой проект поможет налогоплательщикам сохранить миллиарды евро, которые потребуются Европе для разработки собственного космического корабля для пилотируемых полётов. По мнению Рогозина, благодаря доработке "Союза" европейские страны быстро смогут войти в "клуб космических держав".