Рогозин призвал Европу запускать пилотируемые "Союзы" из Гвианы
Такой проект поможет налогоплательщикам сохранить миллиарды евро, которые потребуются ЕС для разработки собственного космического корабля, убеждён он.
Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "Роскосмос"
Стартовый комплекс российских ракет "Союз", находящийся на космодроме Куру во французской Гвиане, можно дооборудовать до пилотируемого уровня. Этот проект мог бы стать новым направлением в сотрудничестве России и Европы, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надёжнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надёжной ракетой семейства "Союз-2" с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчётом, обученным нашими специалистами, — по-моему, отличная идея", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что такой проект поможет налогоплательщикам сохранить миллиарды евро, которые потребуются Европе для разработки собственного космического корабля для пилотируемых полётов. По мнению Рогозина, благодаря доработке "Союза" европейские страны быстро смогут войти в "клуб космических держав".
Ранее Рогозин заявил, что ракеты "Союз-2" прослужат ещё 10 лет. По его мнению, через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а, наоборот, дефицит пусковых мощностей.