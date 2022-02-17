В Госдуму внесли проект о запрете коммерческой деятельности для глав госучреждений

Среди причин, обосновывающих необходимость изменений: обеспечение условий для добросовестного осуществления полномочий руководителем правительственного учреждения.

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий запрет для руководителей государственных учреждений занимать оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой. Инициатива предложена парламентом Думы Астраханской области.

"Проект закона подготовлен с целью установления для лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью", — говорится в пояснительной записке к проекту № 72939-8.

Изменения предлагается внести в закон "О противодействии коррупции". Как отмечается, внесение поправок в федеральный закон не потребует дополнительных расходов. Предполагается, что данные меры будут способствовать добросовестной работе руководителей государственных (муниципальных) учреждений и не позволят им действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, лоббировать их интересы. Помимо того, поправки позволят избежать конфликта интересов у руководителей.