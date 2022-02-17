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17 февраля, 08:57

В Госдуму внесли проект о запрете коммерческой деятельности для глав госучреждений

Среди причин, обосновывающих необходимость изменений: обеспечение условий для добросовестного осуществления полномочий руководителем правительственного учреждения.

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий запрет для руководителей государственных учреждений занимать оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой. Инициатива предложена парламентом Думы Астраханской области.

"Проект закона подготовлен с целью установления для лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью", — говорится в пояснительной записке к проекту № 72939-8.

Изменения предлагается внести в закон "О противодействии коррупции". Как отмечается, внесение поправок в федеральный закон не потребует дополнительных расходов. Предполагается, что данные меры будут способствовать добросовестной работе руководителей государственных (муниципальных) учреждений и не позволят им действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, лоббировать их интересы. Помимо того, поправки позволят избежать конфликта интересов у руководителей.

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А ранее Лайф рассказывал, что Госдума в весеннюю сессию упростит администрирование малого и среднего бизнеса. В частности, будет принят законопроект о введении единого налогового счёта, уточнил депутат Евгений Нифантьев.

Обложка:

© ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Виктория Чудакова

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