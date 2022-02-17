Политолог Абзалов объяснил, какими "ударами" для США обернутся санкции против РФ
По его мнению, главе Белого дома в преддверии промежуточных выборов не пойдут на пользу те экономические проблемы, к которым могут привести антироссийские меры.
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Западные санкции против России в отношении финансового сектора могут нанести "серьёзные удары" по энергетике, причём не только российской, но и мировой. "Глобальные последствия", которыми угрожают США, наступят не только для РФ, объяснил в беседе с Лайфом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
"Последствия будут касаться прежде всего инфляции. При относительно нежёстком варианте цена на бензин увеличится сразу в США. Корреляция будет практически мгновенная. Это обусловлено тем, что рынок энергоносителей един. Все испытают инфляционное воздействие через него. А есть ещё рынок сельского хозяйства. РФ — один из крупнейших экспортёров зерна в США. Представляете, как ударит по финансовому сектору? У них работники получают зарплаты из российских банков", — объяснил политолог.
Он напомнил, что у президента США Джо Байдена в этом году состоятся промежуточные выборы. По словам Абзалова, основная часть электората главы Белого дома очень сильно зависит от цен на электроэнергию. С точки зрения сохранения контроля над Конгрессом санкции в отношении России не добавят Байдену перспектив.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину, притом что Москва неоднократно это опровергала. Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае нападения. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Президент Байден признал, что возможные новые санкции против России ударят и по Америке, вызвав, в частности, рост цен на топливо.