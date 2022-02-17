Политолог Абзалов объяснил, какими "ударами" для США обернутся санкции против РФ

Западные санкции против России в отношении финансового сектора могут нанести "серьёзные удары" по энергетике, причём не только российской, но и мировой. "Глобальные последствия", которыми угрожают США, наступят не только для РФ, объяснил в беседе с Лайфом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Последствия будут касаться прежде всего инфляции. При относительно нежёстком варианте цена на бензин увеличится сразу в США. Корреляция будет практически мгновенная. Это обусловлено тем, что рынок энергоносителей един. Все испытают инфляционное воздействие через него. А есть ещё рынок сельского хозяйства. РФ — один из крупнейших экспортёров зерна в США. Представляете, как ударит по финансовому сектору? У них работники получают зарплаты из российских банков", — объяснил политолог.