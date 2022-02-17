Глава Минфина США предупредила о глобальных последствиях при введении санкций против РФ
По словам Йеллен, Вашингтон обсуждает с Евросоюзом, как защитить ЕС от "неблагоприятного воздействия" рестрикций и обеспечить поставки энергоресурсов на континент.
Джанет Йеллен. Фото © ТАСС / AP / Alberto Pezzali
В случае введения западными странами новых санкций против России "глобальные последствия" будут неизбежны. Об этом предупредила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Мы признаём, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", — приводит её слова агентство Франс Пресс.
Йеллен добавила, что Минфин Соединённых Штатов вместе с европейскими партнёрами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые могут коснуться "лиц или компаний" и, "безусловно, могут включать контроль над экспортом".
Также американский министр финансов уточнила, что Вашингтон обсуждает с Евросоюзом, как защитить ЕС от "неблагоприятного воздействия" рестрикций и обеспечить поставки энергоресурсов на континент.
Ранее президент США Джо Байден признал, что возможные новые санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Америке, вызвав, в частности, рост цен на топливо. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угрозы санкций Запада в адрес России звучат ежедневно как мантра и уже надоели.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину, притом что Москва неоднократно это опровергала. Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений (в том числе вероятно отключение России от системы SWIFT), а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.