Глава Минфина США предупредила о глобальных последствиях при введении санкций против РФ

В случае введения западными странами новых санкций против России "глобальные последствия" будут неизбежны. Об этом предупредила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Мы признаём, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", — приводит её слова агентство Франс Пресс.

Йеллен добавила, что Минфин Соединённых Штатов вместе с европейскими партнёрами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые могут коснуться "лиц или компаний" и, "безусловно, могут включать контроль над экспортом".