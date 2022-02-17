Британские медики раскрыли самый уязвимый перед ковидом возраст

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в большинстве возрастных групп, исключение составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, а также пожилые старше 75 лет. Об этом свидетельствуют данные приложения ZOE Covid Study, которое фиксирует информацию о заболеваемости по всей Великобритании.

Согласно анализу информации об уровне заболеваемости, полученной в течение двух последних недель, риск повторного заражения составляет 7%. В большинстве случаев речь идёт об инфицировании штаммом "омикрон", который сейчас доминирует на территории Соединённого Королевства. Основными симптомами вируса остаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, чихание и боль в горле.