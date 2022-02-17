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17 февраля, 02:18

Британские медики раскрыли самый уязвимый перед ковидом возраст

Основываясь на данных о заболеваемости в Великобритании, эксперты также заявили, что вероятность повторного заражения в настоящее время составляет 7%. В большинстве случаев речь идёт об "омикроне".

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в большинстве возрастных групп, исключение составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, а также пожилые старше 75 лет. Об этом свидетельствуют данные приложения ZOE Covid Study, которое фиксирует информацию о заболеваемости по всей Великобритании.

Согласно анализу информации об уровне заболеваемости, полученной в течение двух последних недель, риск повторного заражения составляет 7%. В большинстве случаев речь идёт об инфицировании штаммом "омикрон", который сейчас доминирует на территории Соединённого Королевства. Основными симптомами вируса остаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, чихание и боль в горле.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о росте числа госпитализации пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии. 2,5% пациентов ковидных больниц и отделений сейчас находятся на ИВЛ, а ещё 10% нуждаются в интенсивной терапии, отметил глава Минздрава.

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© Pixabay

Юлия Коновалова
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