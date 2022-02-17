Британские медики раскрыли самый уязвимый перед ковидом возраст
Основываясь на данных о заболеваемости в Великобритании, эксперты также заявили, что вероятность повторного заражения в настоящее время составляет 7%. В большинстве случаев речь идёт об "омикроне".
Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в большинстве возрастных групп, исключение составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, а также пожилые старше 75 лет. Об этом свидетельствуют данные приложения ZOE Covid Study, которое фиксирует информацию о заболеваемости по всей Великобритании.
Согласно анализу информации об уровне заболеваемости, полученной в течение двух последних недель, риск повторного заражения составляет 7%. В большинстве случаев речь идёт об инфицировании штаммом "омикрон", который сейчас доминирует на территории Соединённого Королевства. Основными симптомами вируса остаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, чихание и боль в горле.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о росте числа госпитализации пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии. 2,5% пациентов ковидных больниц и отделений сейчас находятся на ИВЛ, а ещё 10% нуждаются в интенсивной терапии, отметил глава Минздрава.
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