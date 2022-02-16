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Инфекционист Тимаков объяснил наличие антител к ковиду у большинства детей в Москве

По его оценке, они уже переболели коронавирусом в лёгкой форме, случаи тяжёлого течения болезни единичны.

16 февраля, 10:35

Фото © Pixabay

Детский иммунитет к коронавирусу более стойкий и длительный, это показали работы немецких учёных. Сейчас у несовершеннолетних чаще встречаются антитела к ковиду, потому что дети уже столкнулись с ним в первую и вторую волну эпидемии. Об этом рассказал Лайфу инфекционист Евгений Тимаков, комментируя результаты исследования центра Гамалеи, который не нашёл в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к ковиду.

"Я говорил ещё с осеннего периода, что дети уже столкнулись с коронавирусной инфекцией больше, чем взрослые. Большинство детей переболело коронавирусной инфекцией. А сейчас, после омикрон-штамма, который был в Москве и Московской области, большая часть детей, более 90%, будет иметь иммунитет к коронавирусной инфекции", — объяснил специалист.

Он добавил, что в больницу попадают дети, которые переносят болезнь в тяжёлой форме. Из общего количества это единицы. Случаев с осложнениями немного, а в лёгкой или бессимптомной форме переболели многие несовершеннолетние, заключил собеседник Лайфа.

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Ранее сообщалось, что центр имени Гамалеи не нашёл в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к ковиду. В связи с этим будет изменён протокол клинических исследований вакцины "Спутник М". При этом они должны начаться в срок, через три недели.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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