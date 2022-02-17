Читатели ABC News назвали Байдена всемирным посмешищем из-за его обращения к россиянам

Читатели сайта американского телеканала ABC News с сарказмом отреагировали на обращение к российским гражданам президента США Джо Байдена. Они усомнились в искренности слов политика, пишет РИА "Новости".

"И снова Байден показал себя посмешищем на весь мир… Чёрт возьми, над ним смеются и в Корее, и в Китае. Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством", — отметил Karl Summers.

"Чем больше Байден кричит: "Волки, волки", тем глупее он выглядит. Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же как и в Афганистане", — добавил пользователь с ником Exposethemall.

"Почему только США говорят о неизбежности российского вторжения на Украину?" — спросила Bailey Olive.

"А я думал, что Байден положил конец эпохе вечных войн", — посетовал hermit bruce.