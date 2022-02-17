Обвинявшегося в расчленении трансгендера актёра освободили в зале суда в Петербурге
Всё произошло в 2020 году. Изначально Юрию Яновскому вменялось убийство, однако впоследствии суд переквалифицировал его действия на превышение пределов необходимой самообороны.
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении актёра Юрия Яновского, который обвинялся в убийстве. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов города.
Преступление произошло в ночь на 13 января 2020 года. По версии следствия, 53-летний Яновский, будучи пьяным, пригласил в гости в квартиру на набережной Макарова трансгендера, а потом "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" убил его, нанеся несколько ударов ножом. Тело мужчина расчленил и утопил в реке, торс жертвы со вшитыми грудными имплантами лишь в июне 2020-го был обнаружен в реке Мга. В сентябре того же года актёра задержали. Сам он утверждал, что гость собирался его усыпить и обокрасть, что и толкнуло его на преступление.
При поступлении дела в суд Яновскому вменялось убийство. Но суд переквалифицировал его действия на превышение пределов необходимой самообороны и назначил ему наказание в виде года и десяти месяцев колонии общего режима. С учётом содержания под стражей наказание считается отбытым, Яновского отпустили из-под стражи в зале суда.
Ранее сообщалось, что в США трансгендера-педофила приговорили к заключению в колонии для несовершеннолетних. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил это решение тем, что свои преступления 26-летняя Ханна (ранее Джеймс) Таббс совершила, когда ей было 17 лет.
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