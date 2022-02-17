Обвинявшегося в расчленении трансгендера актёра освободили в зале суда в Петербурге

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении актёра Юрия Яновского, который обвинялся в убийстве. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов города.

Преступление произошло в ночь на 13 января 2020 года. По версии следствия, 53-летний Яновский, будучи пьяным, пригласил в гости в квартиру на набережной Макарова трансгендера, а потом "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" убил его, нанеся несколько ударов ножом. Тело мужчина расчленил и утопил в реке, торс жертвы со вшитыми грудными имплантами лишь в июне 2020-го был обнаружен в реке Мга. В сентябре того же года актёра задержали. Сам он утверждал, что гость собирался его усыпить и обокрасть, что и толкнуло его на преступление.

При поступлении дела в суд Яновскому вменялось убийство. Но суд переквалифицировал его действия на превышение пределов необходимой самообороны и назначил ему наказание в виде года и десяти месяцев колонии общего режима. С учётом содержания под стражей наказание считается отбытым, Яновского отпустили из-под стражи в зале суда.