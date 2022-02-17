На полицейского, который вымогал у коллег жены деньги за "изнасилования", завели дело
Также мужчину уволили из правоохранительных органов. Тем временем его супруга пообещала одной из жертв забрать заявление и всё исправить.
Полицейского из города Лесной Свердловской области, который заставлял жену спать с коллегами, а потом обвинял их в изнасиловании, уволили из органов. Кроме того, на 37-летнего мужчину возбудили уголовное дело по двум эпизодам вымогательства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тем временем супруга теперь уже бывшего правоохранителя в разговоре с одним из мужчин, попавшим в ловушку, пообещала забрать заявление об изнасиловании и всё исправить. Она уверяла, что сбежала от мужа-сутенёра после того, как он её снова избил, и захотела вновь встретиться с любовником. Женщина настоятельно звала его в гостиницу, однако тот, наученный горьким опытом, отнёсся к её уговорам с недоверием и заявил, что готов приехать, но только не один.
Напомним, что первому любовнику жены предложили замять дело всего за десять тысяч рублей ежемесячно на протяжении семи лет (в сумме бы вышло 840 тысяч). У второго опер потребовал лишь разовый платёж, но в размере уже трёхсот тысяч рублей. Мужчины не согласились на такие условия и обратились в полицию.
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© ТАСС / Антон Новодережкин