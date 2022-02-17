НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 01:22

На полицейского, который вымогал у коллег жены деньги за "изнасилования", завели дело

Также мужчину уволили из правоохранительных органов. Тем временем его супруга пообещала одной из жертв забрать заявление и всё исправить.

Полицейского из города Лесной Свердловской области, который заставлял жену спать с коллегами, а потом обвинял их в изнасиловании, уволили из органов. Кроме того, на 37-летнего мужчину возбудили уголовное дело по двум эпизодам вымогательства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тем временем супруга теперь уже бывшего правоохранителя в разговоре с одним из мужчин, попавшим в ловушку, пообещала забрать заявление об изнасиловании и всё исправить. Она уверяла, что сбежала от мужа-сутенёра после того, как он её снова избил, и захотела вновь встретиться с любовником. Женщина настоятельно звала его в гостиницу, однако тот, наученный горьким опытом, отнёсся к её уговорам с недоверием и заявил, что готов приехать, но только не один.

В Нальчике экс-сотрудник ФСИН приставал к школьницам и заставлял пробовать наркотики

В Нальчике экс-сотрудник ФСИН приставал к школьницам и заставлял пробовать наркотики

Напомним, что первому любовнику жены предложили замять дело всего за десять тысяч рублей ежемесячно на протяжении семи лет (в сумме бы вышло 840 тысяч). У второго опер потребовал лишь разовый платёж, но в размере уже трёхсот тысяч рублей. Мужчины не согласились на такие условия и обратились в полицию.

Обложка:

© ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1