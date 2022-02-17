На полицейского, который вымогал у коллег жены деньги за "изнасилования", завели дело

Полицейского из города Лесной Свердловской области, который заставлял жену спать с коллегами, а потом обвинял их в изнасиловании, уволили из органов. Кроме того, на 37-летнего мужчину возбудили уголовное дело по двум эпизодам вымогательства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тем временем супруга теперь уже бывшего правоохранителя в разговоре с одним из мужчин, попавшим в ловушку, пообещала забрать заявление об изнасиловании и всё исправить. Она уверяла, что сбежала от мужа-сутенёра после того, как он её снова избил, и захотела вновь встретиться с любовником. Женщина настоятельно звала его в гостиницу, однако тот, наученный горьким опытом, отнёсся к её уговорам с недоверием и заявил, что готов приехать, но только не один.