Комаровский предупредил об опасности самостоятельного лечения "омикрона" антибиотиками

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что при лечении омикрон-штамма коронавируса в домашних условиях нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьёзные" препараты. Об этом он рассказал в видео на своём ютуб-канале.

"Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим. Если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать — конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того — не лежать в одном положении", — сказал медик, уточнив, что дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении — и это принципиально важный момент.

Также врач отметил, что если аппетит пропал, то не стоит заставлять себя есть. Или же можно съесть что-то лёгкое, полужидкое и углеводное. Вместе с тем следует пить много жидкости, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. Температура напитка может быть любой, но при недостатке жидкости лучше употреблять ту, чья температура совпадает с температурой тела.

Кроме того, Комаровский посоветовал регулярно проветривать помещение и поддерживать в нём температуру не более 20 градусов. Помимо этого, отметил эксперт, необходимо следить за влажностью воздуха, которая должна находиться в пределах 40–60 процентов.