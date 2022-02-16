Мурашко предупредил, что пациенты с "омикроном" тоже попадают в реанимацию

Пациенты с коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", могут попасть в реанимацию точно так же, как это было во время всплеска заболеваемости "дельтой". Об этом заявил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"Хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма "омикрон" также, с учётом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжёлом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важными, чтобы защитить себя от тяжёлого течения заболевания", — отметил глава Минздрава.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что "омикрон" скажется на средней продолжительности жизни людей. Он отметил, что для многих заболевших новым штаммом болезнь протекает легче, тем не менее за счёт вовлечения в эпидемический процесс гораздо большего числа людей ущерб стал масштабнее.