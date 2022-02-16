Силуанов поддержал ЦБ по вопросу запрета в России платежей в криптовалюте

Минфин России поддерживает позицию Центрального банка по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же, как у нас есть запрет на расчёты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация", — приводит слова министра РИА "Новости".

Он также заявил, что министерство выступает против запрета майнинга в стране и хочет легализовать данную сферу, а также ввести налогообложение этой деятельности.