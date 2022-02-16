Силуанов поддержал ЦБ по вопросу запрета в России платежей в криптовалюте
Министр финансов также заявил, что необходимо легализовать майнинг и ввести налогообложение этой деятельности.
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Минфин России поддерживает позицию Центрального банка по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же, как у нас есть запрет на расчёты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация", — приводит слова министра РИА "Новости".
Он также заявил, что министерство выступает против запрета майнинга в стране и хочет легализовать данную сферу, а также ввести налогообложение этой деятельности.
"Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем всё это ограничивать и запрещать", — сказал Силуанов.
Напомним, в январе Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. После Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. В феврале правительство утвердило концепцию оборота криптовалют в России. В частности, власти страны будут лицензировать криптовалютные площадки, которые к тому же должны будут иметь финансовые подушки безопасности.
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