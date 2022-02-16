Политолог Геворкян объяснила, почему считает отвод войск от границ с Украиной своевременным

Политолог Карине Геворкян не считает преждевременным возврат российских военных после учений в свои гарнизоны . Такой точкой зрения она поделилась в беседе с Лайфом. По словам эксперта, манёвры носили плановый характер и на Западе почти наверняка понимают, что происходит, но всё равно допускают информационные вбросы о подготовке вторжения на Украину, причём довольно жалкого характера.

"Я абсолютно не считаю, что нашим военным следовало задержаться. У нас одновременно сейчас идут учения в Средиземном море очень серьёзные. Это всё, как вы понимаете, носит глубоко запланированный характер. Я считаю, что мы на других треках переигрываем тот же Запад, поэтому информационно они попытаются выдать нашу рассудительность за слабость. Но по большому счёту это уже ни на кого не подействует", — заключила собеседница Лайфа.