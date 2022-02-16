Политолог Геворкян объяснила, почему считает отвод войск от границ с Украиной своевременным
По словам собеседницы Лайфа, манёвры носили "глубоко плановый" характер и на Западе это прекрасно понимают, но всё равно гнут свою линию.
Обложка © "Мультимедиа.минобороны.рф"
Политолог Карине Геворкян не считает преждевременным возврат российских военных после учений в свои гарнизоны. Такой точкой зрения она поделилась в беседе с Лайфом. По словам эксперта, манёвры носили плановый характер и на Западе почти наверняка понимают, что происходит, но всё равно допускают информационные вбросы о подготовке вторжения на Украину, причём довольно жалкого характера.
"Я абсолютно не считаю, что нашим военным следовало задержаться. У нас одновременно сейчас идут учения в Средиземном море очень серьёзные. Это всё, как вы понимаете, носит глубоко запланированный характер. Я считаю, что мы на других треках переигрываем тот же Запад, поэтому информационно они попытаются выдать нашу рассудительность за слабость. Но по большому счёту это уже ни на кого не подействует", — заключила собеседница Лайфа.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В частности, британские таблоиды The Sun и Mirror утверждали, что "нападение" состоится 16 февраля, и даже называли точное время — три часа ночи по местному времени, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Ранее в среду ЛНР обвинила ВСУ в размещении более 20 танков Т-72 у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, добавили в вооружённых силах республики.
Комментариев: 0