Алина Паш отказалась представлять Украину на Евровидении

Украинская певица Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру и не поедет на Евровидение-2022. Об отказе участвовать в музыкальном конкурсе она сообщила в своём инстаграме.

Своё решение исполнительница объяснила тем, что ей поступают угрозы. Она отметила, что является артисткой, а не политиком и у неё нет "армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и давлению" и "абсолютно неприемлемой формулировке, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины".

"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находиться в этой грязной истории. С тяжестью в сердце я снимаю свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе Евровидение. Мне очень жаль", — написала она и поблагодарила поклонников за поддержку.