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Алина Паш отказалась представлять Украину на Евровидении

Своё решение она объяснила тем, что ей поступают угрозы, а также отметила, что является артисткой, а не политиком и у неё нет "армии пиарщиков", чтобы противостоять всей этой "атаке и давлению".

16 февраля, 14:44
<p>Украинская певица Алина Паш. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alinapash/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alinapash</a></p>

Украинская певица Алина Паш. Фото © Instagram / alinapash

Украинская певица Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру и не поедет на Евровидение-2022. Об отказе участвовать в музыкальном конкурсе она сообщила в своём инстаграме.

Своё решение исполнительница объяснила тем, что ей поступают угрозы. Она отметила, что является артисткой, а не политиком и у неё нет "армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и давлению" и "абсолютно неприемлемой формулировке, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины".

"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находиться в этой грязной истории. С тяжестью в сердце я снимаю свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе Евровидение. Мне очень жаль", — написала она и поблагодарила поклонников за поддержку.

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Ранее Лайф писал, что на Украине допустили, что лишатся права участия в Евровидении из-за скандала. Победившая на голосовании певица, как оказалось, посещала Крым, когда он стал уже российским. За это её внесли в базу скандально известного "Миротворца".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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