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В Подмосковье упал легкомоторный самолёт S7

По предварительным данным, причиной происшествия стал ветер. Воздушное судно перевернулось во время посадки.

16 февраля, 14:41
<p>Обложка © LIFE</p>

Обложка © LIFE

В Подмосковье перевернулся самолёт. Видео © LIFE

В Подмосковье в районе деревни Торбеево потерпел крушение легкомоторный самолёт авиакомпании S7. На борту был лишь пилот, в результате происшествия он не пострадал, сообщил Лайфу источник.

По его словам, самолёт был учебным. По предварительным данным, причиной крушения стал ветер. Воздушное судно перевернулось во время посадки.

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта Ан-2 на Камчатке

Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта Ан-2 на Камчатке

Ранее в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолёт совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлёте. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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