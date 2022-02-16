В Подмосковье упал легкомоторный самолёт S7
По предварительным данным, причиной происшествия стал ветер. Воздушное судно перевернулось во время посадки.
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В Подмосковье перевернулся самолёт. Видео © LIFE
В Подмосковье в районе деревни Торбеево потерпел крушение легкомоторный самолёт авиакомпании S7. На борту был лишь пилот, в результате происшествия он не пострадал, сообщил Лайфу источник.
По его словам, самолёт был учебным. По предварительным данным, причиной крушения стал ветер. Воздушное судно перевернулось во время посадки.
Ранее в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолёт совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлёте. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
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