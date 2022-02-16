В Подмосковье упал легкомоторный самолёт S7

В Подмосковье перевернулся самолёт. Видео © LIFE

В Подмосковье в районе деревни Торбеево потерпел крушение легкомоторный самолёт авиакомпании S7. На борту был лишь пилот, в результате происшествия он не пострадал, сообщил Лайфу источник.

По его словам, самолёт был учебным. По предварительным данным, причиной крушения стал ветер. Воздушное судно перевернулось во время посадки.