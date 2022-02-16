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Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

Даты поездки будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.

16 февраля, 14:40
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Президент России Владимир Путин принял приглашение бразильского коллеги Жаира Болсонару посетить страну с ответным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил Владимира Путина в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято российской стороной. Даты визита главы государства будут согласованы позднее по дипломатическим каналам.

Путин назвал переговоры с президентом Бразилии конструктивными

Путин назвал переговоры с президентом Бразилии конструктивными

А вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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