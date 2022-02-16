Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил Владимира Путина в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято российской стороной. Даты визита главы государства будут согласованы позднее по дипломатическим каналам.

А вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.