Путин назвал переговоры с президентом Бразилии конструктивными
Кроме того, глава РФ выразил надежду на то, что на Петербургском экономическом международном форуме в этом году примет участие солидная бразильская делегация.
Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле у камина. Кадр из видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару состоялись в Кремле обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам которых принято совместное заявление о развитии сотрудничества государств.
"Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества", — заявил Путин.
Кроме того, он выразил надежду, что на Петербургском экономическом международном форуме в этом году примет участие солидная бразильская делегация. Путин также указал на то, что обе страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей роли ООН. При этом страны твёрдо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов, заключил президент России.
А вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
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