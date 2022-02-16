Путин назвал переговоры с президентом Бразилии конструктивными

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару состоялись в Кремле обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам которых принято совместное заявление о развитии сотрудничества государств.

"Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества", — заявил Путин.

Кроме того, он выразил надежду, что на Петербургском экономическом международном форуме в этом году примет участие солидная бразильская делегация. Путин также указал на то, что обе страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей роли ООН. При этом страны твёрдо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов, заключил президент России.