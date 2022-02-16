НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин назвал переговоры с президентом Бразилии конструктивными

Кроме того, глава РФ выразил надежду на то, что на Петербургском экономическом международном форуме в этом году примет участие солидная бразильская делегация.

16 февраля, 14:29
<p>Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле у камина. Кадр из видео © LIFE</p>

Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле у камина. Кадр из видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару состоялись в Кремле обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам которых принято совместное заявление о развитии сотрудничества государств.

"Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества", — заявил Путин.

Кроме того, он выразил надежду, что на Петербургском экономическом международном форуме в этом году примет участие солидная бразильская делегация. Путин также указал на то, что обе страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей роли ООН. При этом страны твёрдо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов, заключил президент России.

Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле

Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле

А вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1