Захарова: Западные СМИ пытались сделать всё, чтобы на Украине началась война
В МИД отметили, что США и их союзники продолжают использовать тему совместных учений РФ и Белоруссии для накачки Киева оружием.
Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Западные политики, СМИ пытались сделать всё возможное, чтобы на Украине началась война. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"К сожалению для многих западных средств массовой информации, та самая война опять не состоялась. Они пытались сделать всё, чтобы она состоялась, и, возможно, на страницах их газет бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения", — отметила она.
По словам Захаровой, США и их союзники по-прежнему не отказываются от своих планов. В качестве примера она привела кампанию против совместных учений РФ и Белоруссии.
"Целью этой кампании стало создание информационной завесы для накачки вооружениями киевского режима", — заключила представитель МИД.
Как уже рассказывал Лайф, британские таблоиды The Sun и Mirror утверждали, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где ожидалось нападение. Когда его так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени "вторжения".
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