Захарова: Западные СМИ пытались сделать всё, чтобы на Украине началась война

Западные политики, СМИ пытались сделать всё возможное, чтобы на Украине началась война. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"К сожалению для многих западных средств массовой информации, та самая война опять не состоялась. Они пытались сделать всё, чтобы она состоялась, и, возможно, на страницах их газет бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения", — отметила она.