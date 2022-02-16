"Спокойно спали": Песков рассказал о работе Кремля в "ночь вторжения" России на Украину

Работа в Кремле никак не корректируется на фоне сообщений западных СМИ о "вторжениях" России на территорию Украины. Ночь с 15 на 16 февраля, которую западные СМИ объявили "ночью нападения", прошла в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", — рассказал представитель Кремля.

На вопрос журналиста, не было ли ночью или рано утром контактов с другими странами в связи с "ожиданиями вторжения", Песков ответил, что российская сторона не имеет обыкновения вступать по ночам в контакты с иностранными государствами.