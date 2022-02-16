"Спокойно спали": Песков рассказал о работе Кремля в "ночь вторжения" России на Украину
По его словам, никаких контактов у российской стороны по этому поводу с иностранными государствами не было.
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Работа в Кремле никак не корректируется на фоне сообщений западных СМИ о "вторжениях" России на территорию Украины. Ночь с 15 на 16 февраля, которую западные СМИ объявили "ночью нападения", прошла в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", — рассказал представитель Кремля.
На вопрос журналиста, не было ли ночью или рано утром контактов с другими странами в связи с "ожиданиями вторжения", Песков ответил, что российская сторона не имеет обыкновения вступать по ночам в контакты с иностранными государствами.
Напомним, вчера британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где ожидалось нападение. Когда его так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени "вторжения".
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