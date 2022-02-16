Пушков сравнил фейк о дате "вторжения" России на Украину с "пробиркой Пауэлла"
По мнению сенатора, в современной истории после подготовки войны в Ираке ещё не было такого монументального политическо-медийного фейка.
Фото © Telegram-канал / Алексей Пушков
Несостоявшееся 16 февраля "вторжение" России на Украину, которое предрекали западные СМИ, стало глобальным казусом в мировой политике и по своему масштабу может сравниться с "пробиркой Колина Пауэлла", считает сенатор Алексей Пушков.
"В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с её в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, который, по пафосному выражению Daily Mail, "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
"Странно" выставили себя и журналисты британских и немецких изданий, публиковавшие карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России, считает сенатор. По его мнению, в современной истории после подготовки войны в Ираке ещё не было такого монументального политическо-медийного фейка.
В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил на заседании Совбеза ООН, что получил информацию о якобы имеющихся в Ираке технологиях производства химического оружия. При этом он показал пробирку, в которой, по его словам, находился образец изготовленных Багдадом средств массового уничтожения. Позднее стало известно, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ, а пробирки оказались поддельными.
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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине обвиняют Россию в подготовке "вторжения". Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" РФ на Украину состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени нападения.
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