Пушков сравнил фейк о дате "вторжения" России на Украину с "пробиркой Пауэлла"

Несостоявшееся 16 февраля "вторжение" России на Украину, которое предрекали западные СМИ, стало глобальным казусом в мировой политике и по своему масштабу может сравниться с "пробиркой Колина Пауэлла", считает сенатор Алексей Пушков.

"В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с её в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, который, по пафосному выражению Daily Mail, "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

"Странно" выставили себя и журналисты британских и немецких изданий, публиковавшие карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России, считает сенатор. По его мнению, в современной истории после подготовки войны в Ираке ещё не было такого монументального политическо-медийного фейка.