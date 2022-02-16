Песков: Было бы здорово, если бы Байден призвал украинцев никогда не стрелять друг в друга
Накануне президент США во время выступления в Белом доме обратился к гражданам России. Он заявил, что Вашингтон не угрожает россиянам.
Дмитрий Песков. Фото на обложке © Shutterstock
Было бы очень здорово, если бы Джо Байден призвал украинцев больше никогда не стрелять друг в друга. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обращение президента США к гражданам России.
"Конечно, ещё больше бы это обращение импонировало, если бы президент Соединённых Штатов обратился бы к украинскому народу и призвал бы украинский народ не стрелять друг в друга никогда. Вот это было бы очень здорово", — отметил представитель Кремля.
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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину, которые, конечно, не подтверждаются. Накануне президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме обратился к гражданам России. Он заявил, что Вашингтон не угрожает россиянам.
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