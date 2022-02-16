Песков: Было бы здорово, если бы Байден призвал украинцев никогда не стрелять друг в друга

Было бы очень здорово, если бы Джо Байден призвал украинцев больше никогда не стрелять друг в друга. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обращение президента США к гражданам России.

"Конечно, ещё больше бы это обращение импонировало, если бы президент Соединённых Штатов обратился бы к украинскому народу и призвал бы украинский народ не стрелять друг в друга никогда. Вот это было бы очень здорово", — отметил представитель Кремля.