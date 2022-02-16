В Кремле заявили о высокой вероятности того, что Киев начнёт силовую операцию в Донбассе

В Кремле оценили вероятность того, что Киев начнёт силовую операцию в Донбассе, как реальную и высокую. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране", — отметил он.