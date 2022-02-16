В Кремле заявили о высокой вероятности того, что Киев начнёт силовую операцию в Донбассе
Песков напомнил, что несколько лет назад весь мир стал свидетелем того, как украинские власти начали гражданскую войну у себя в стране.
Фото на обложке © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency
В Кремле оценили вероятность того, что Киев начнёт силовую операцию в Донбассе, как реальную и высокую. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране", — отметил он.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В частности, британские таблоиды The Sun и Mirror утверждали, что "нападение" состоится 16 февраля, и даже называли точное время — три часа ночи по местному времени, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Ранее в среду ЛНР обвинила ВСУ в размещении более 20 танков Т-72 у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, добавили в вооружённых силах республики.
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