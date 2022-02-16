ЛНР обвинила ВСУ в размещении более 20 танков Т-72 у линии соприкосновения в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили 22 танка Т-72 у посёлка Подлесное вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

"В нарушение третьего пункта Дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение 22 танков Т-72 вблизи населённого пункта Подлесное", — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошлые сутки, по данным наблюдателей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики дважды обстреливали, а также они продолжали препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. Так, в районах населённых пунктов Михайловка и Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы с помощью станций "Буковель-АД" подавляли сигналы каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в этих районах военной техники.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское.