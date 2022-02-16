ЛНР обвинила ВСУ в размещении более 20 танков Т-72 у линии соприкосновения в Донбассе
Кроме того, украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, добавили в вооружённых силах республики.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили 22 танка Т-72 у посёлка Подлесное вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
"В нарушение третьего пункта Дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение 22 танков Т-72 вблизи населённого пункта Подлесное", — говорится в сообщении.
Кроме того, за прошлые сутки, по данным наблюдателей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики дважды обстреливали, а также они продолжали препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. Так, в районах населённых пунктов Михайловка и Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы с помощью станций "Буковель-АД" подавляли сигналы каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в этих районах военной техники.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское.
Лайф напоминает, что со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом Киев вовсю готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки. Этому способствует накачивание Украины оружием и боеприпасами со стороны западных стран.
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