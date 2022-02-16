"Дедлайн истёк": Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось

Британская газета Mirror не стала корректировать свою статью о нападении России на Украину, в отличие от таблоида Sun. Ранее издание писало, что это произойдёт в три часа ночи по местному времени, однако теперь появилась вторая публикация, где констатируется факт того, что "вторжение" не состоялось.

"Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на три ночи" истёк", — говорится в заголовке вышедшей публикации.

Как уточняется в тексте статьи, источники в американской разведке считали, что вторжение могло начаться в три часа ночи по местному времени (час ночи в Великобритании) в среду, однако этого не произошло. Также издание публикует последние заявления западных политиков и экспертов, которые ставят под сомнение отсутствие "агрессивных планов" у Москвы. При этом некоторые высказывают осторожный оптимизм.

По данным британской газеты, "нападения" не случилось в связи с начинающейся в Брюсселе встречей министров обороны стран НАТО. Их обсуждения как раз будут затрагивать тему того, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.