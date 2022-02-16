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"Дедлайн истёк": Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось

По данным издания, этого не произошло в связи с начинающейся в Брюсселе встречей министров обороны стран НАТО. Их обсуждения как раз будут затрагивать тему того, как им реагировать на ситуацию.

16 февраля, 09:43
<p>Военные учения 92‑й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины под Харьковом. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Военные учения 92‑й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины под Харьковом. Фото © ТАСС / ZUMA

Британская газета Mirror не стала корректировать свою статью о нападении России на Украину, в отличие от таблоида Sun. Ранее издание писало, что это произойдёт в три часа ночи по местному времени, однако теперь появилась вторая публикация, где констатируется факт того, что "вторжение" не состоялось.

"Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на три ночи" истёк", — говорится в заголовке вышедшей публикации.

Как уточняется в тексте статьи, источники в американской разведке считали, что вторжение могло начаться в три часа ночи по местному времени (час ночи в Великобритании) в среду, однако этого не произошло. Также издание публикует последние заявления западных политиков и экспертов, которые ставят под сомнение отсутствие "агрессивных планов" у Москвы. При этом некоторые высказывают осторожный оптимизм.

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По данным британской газеты, "нападения" не случилось в связи с начинающейся в Брюсселе встречей министров обороны стран НАТО. Их обсуждения как раз будут затрагивать тему того, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.

"Встреча пройдёт на фоне того, как [президент РФ] Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО", — уточняет издание.

Ни танков, ни самолётов: Появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение России"

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени "вторжения".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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