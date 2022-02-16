"Дедлайн истёк": Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось
По данным издания, этого не произошло в связи с начинающейся в Брюсселе встречей министров обороны стран НАТО. Их обсуждения как раз будут затрагивать тему того, как им реагировать на ситуацию.
Военные учения 92‑й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины под Харьковом. Фото © ТАСС / ZUMA
Британская газета Mirror не стала корректировать свою статью о нападении России на Украину, в отличие от таблоида Sun. Ранее издание писало, что это произойдёт в три часа ночи по местному времени, однако теперь появилась вторая публикация, где констатируется факт того, что "вторжение" не состоялось.
"Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на три ночи" истёк", — говорится в заголовке вышедшей публикации.
Как уточняется в тексте статьи, источники в американской разведке считали, что вторжение могло начаться в три часа ночи по местному времени (час ночи в Великобритании) в среду, однако этого не произошло. Также издание публикует последние заявления западных политиков и экспертов, которые ставят под сомнение отсутствие "агрессивных планов" у Москвы. При этом некоторые высказывают осторожный оптимизм.
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По данным британской газеты, "нападения" не случилось в связи с начинающейся в Брюсселе встречей министров обороны стран НАТО. Их обсуждения как раз будут затрагивать тему того, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.
"Встреча пройдёт на фоне того, как [президент РФ] Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО", — уточняет издание.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени "вторжения".
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