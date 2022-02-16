В Екатеринбурге мигранты жестоко избили педагога и её дочь на автобусной остановке
Местные жители говорят, что эта группа хулиганов давно оккупировала район. Они и ранее приставали к девчонкам, воровали телефоны, провоцировали конфликты.
Скриншот видео © "Инцидент Екатеринбург"
В Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке избили педагога и её 20-летнюю дочь, говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
Начало конфликта с мигрантами в автобусе в Екатеринбурге. Видео © "Инцидент Екатеринбург"
Инцидент произошёл 11 февраля. Конфликт начался в автобусе. По словам девушки, парни к ней приставали. В итоге девушка испугалась и попросила свою маму встретить её на конечной остановке по улице Пехотинцев. При этом она снимала "общение" с хулиганами на камеру, кадры опубликовал телеграм-канал "Инцидент Екатеринбург". Однако приход женщины мигрантов не остановил. Пятеро злоумышленников избили мать и её дочь.
Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. По последним данным, 48-летняя женщина получила травму головы и перелом ноги, ей нужна операция, а у девушки сотрясение мозга. Горожане уверяют, что в этом районе подростки-иностранцы уже приставали к девушкам, воровали телефоны, провоцировали конфликты. Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и её матери в Екатеринбурге.
"Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.
Лайф сообщал, что в Москве двое мигрантов изнасиловали 16-летнюю девочку. С одним из них она выпивала. Перед тем как надругаться над пострадавшей, мужчины её избили.
Комментариев: 0