В Екатеринбурге мигранты жестоко избили педагога и её дочь на автобусной остановке

В Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке избили педагога и её 20-летнюю дочь, говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

Начало конфликта с мигрантами в автобусе в Екатеринбурге. Видео © "Инцидент Екатеринбург"

Инцидент произошёл 11 февраля. Конфликт начался в автобусе. По словам девушки, парни к ней приставали. В итоге девушка испугалась и попросила свою маму встретить её на конечной остановке по улице Пехотинцев. При этом она снимала "общение" с хулиганами на камеру, кадры опубликовал телеграм-канал "Инцидент Екатеринбург". Однако приход женщины мигрантов не остановил. Пятеро злоумышленников избили мать и её дочь.

Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. По последним данным, 48-летняя женщина получила травму головы и перелом ноги, ей нужна операция, а у девушки сотрясение мозга. Горожане уверяют, что в этом районе подростки-иностранцы уже приставали к девушкам, воровали телефоны, провоцировали конфликты. Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и её матери в Екатеринбурге.

"Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.