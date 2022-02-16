Лидер КПРФ Зюганов останется в больнице ещё на сутки

Сейчас руководитель Коммунистической партии чувствует себя хорошо и работает из палаты.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный с симптомами ОРВИ, рассказал об улучшении своего состояния. Но при этом он останется в больнице ещё на короткое время, чтобы пройти диспансеризацию.

"А так всё нормально, температуры нет. Я решил пройти коротко диспансеризацию, она раз в полгода обязательно. Денёк ещё побудем. Я работаю, не прекращая. Работаем, вчера приняли наше решение по Донбассу", — пояснил Зюганов в беседе с Лайфом.