Лидер КПРФ Зюганов останется в больнице ещё на сутки
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © kremlin.ru
Сейчас руководитель Коммунистической партии чувствует себя хорошо и работает из палаты.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный с симптомами ОРВИ, рассказал об улучшении своего состояния. Но при этом он останется в больнице ещё на короткое время, чтобы пройти диспансеризацию.
"А так всё нормально, температуры нет. Я решил пройти коротко диспансеризацию, она раз в полгода обязательно. Денёк ещё побудем. Я работаю, не прекращая. Работаем, вчера приняли наше решение по Донбассу", — пояснил Зюганов в беседе с Лайфом.
Ранее сообщалось, что лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней с симптомами ОРВИ. Политик объяснил свою госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации. По его словам, у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии. Также Зюганов сдал анализы на ковид. Исследование показало, что лёгкие чистые.