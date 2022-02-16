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Регион
Опубликовано 16 февраля 2022, 12:23

Лидер КПРФ Зюганов останется в больнице ещё на сутки

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © kremlin.ru

Сейчас руководитель Коммунистической партии чувствует себя хорошо и работает из палаты.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный с симптомами ОРВИ, рассказал об улучшении своего состояния. Но при этом он останется в больнице ещё на короткое время, чтобы пройти диспансеризацию.

"А так всё нормально, температуры нет. Я решил пройти коротко диспансеризацию, она раз в полгода обязательно. Денёк ещё побудем. Я работаю, не прекращая. Работаем, вчера приняли наше решение по Донбассу", — пояснил Зюганов в беседе с Лайфом.

Ранее сообщалось, что лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней с симптомами ОРВИ. Политик объяснил свою госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации. По его словам, у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии. Также Зюганов сдал анализы на ковид. Исследование показало, что лёгкие чистые.

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Кристина Шайдуллина
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