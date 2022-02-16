Глава МИД Белоруссии: Ни один военный РФ не останется в стране после учений

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заверил, что на территории страны после завершения совместных учений не останется ни российских военных, ни единиц боевой техники.

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники [из РФ] не останется после этого (завершения учений. — Прим. ред.). Об этом заявлено и Министерством обороны, об этом сказал и президент [Белоруссии Александр] Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ", — напомнил Макей.