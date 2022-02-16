Глава МИД Белоруссии: Ни один военный РФ не останется в стране после учений
Макей напомнил, что об этом ранее уже заявляли и Министерство обороны, и Александр Лукашенко, а также в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ.
Фото на обложке © ТАСС / Насибулин Рамиль
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заверил, что на территории страны после завершения совместных учений не останется ни российских военных, ни единиц боевой техники.
"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники [из РФ] не останется после этого (завершения учений. — Прим. ред.). Об этом заявлено и Министерством обороны, об этом сказал и президент [Белоруссии Александр] Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ", — напомнил Макей.
Напомним, в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
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